தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி... சமையல் எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பு

சேலம்,
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆர்டர்கள் அதிகரித்துள்ளதால், சமையல் எண்ணெய் விற்பனையும் உயர்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக கடந்த மாதத்தை ஒப்பிடும்போது, ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் விலை ரூ.10 முதல் ரூ.20 வரை மட்டுமே அதிகரித்துள்ளது.
மத்திய அரசு சமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி வரியை குறைத்துள்ள நிலையில், பண்டிகை காலம் தொடங்கியுள்ளதால் சமையல் எண்ணெய் வகைகளின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக எண்ணெய் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் விலை ரூ.10 முதல் ரூ.20 வரை அதிகரித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சேலம் மாவட்ட தாவர எண்ணெய் வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் சந்திரதாசன் கூறியதாவது: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆர்டர்கள் அதிகரித்துள்ளதால், சமையல் எண்ணெய் விற்பனையும் உயர்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக கடந்த மாதத்தை ஒப்பிடும்போது, ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் விலை ரூ.10 முதல் ரூ.20 வரை மட்டுமே அதிகரித்துள்ளது.
இந்தியாவின் சமையல் எண்ணெய் தேவையில் சுமார் 60 சதவீதம் இறக்குமதி மூலமே பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. சர்வதேச போர் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம் போன்ற காரணிகளால் பாதிப்புகள் இருந்தாலும், எண்ணெய் வித்துக்களின் உற்பத்தியில் பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை. இதற்கிடையே, கடந்த செப்டம்பர் 24-ந் தேதி மத்திய அரசு சமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி வரியை குறைத்தது.
அதன்படி, சுத்திகரிக்கப்படாத பாமாயில் மற்றும் சோயா எண்ணெய்க்கான இறக்குமதி வரி 10 சதவீதத்தில் இருந்து 5 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது. அதேபோல், சுத்திகரிக்கப்படாத சூரியகாந்தி எண்ணெய்க்கான 10 சதவீத இறக்குமதி வரி முற்றிலும் நீக்கப்பட்டது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
சமையல் எண்ணெய் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் மாதம் லிட்டர் ரூ.130-க்கு விற்பனையான பாமாயில், அக்டோபர் மாதத்தில் ரூ.140 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதேபோல், ரூ.150-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த சூரியகாந்தி எண்ணெய் விலை தற்போது ரூ.160 ஆக அதிகரித்துள்ளது.