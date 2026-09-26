தமிழக செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகை: மும்பையில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு சிறப்பு ரெயில் இயக்க கோரிக்கை

மும்பையில் இருந்து தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரிக்கு 2 சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்க வேண்டும் என மத்திய ரெயில்வே வாரியத்திற்கு மும்பை தமிழின ரெயில் பயணிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை: மும்பையில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு சிறப்பு ரெயில் இயக்க கோரிக்கை.
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தூத்துக்குடி,

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மும்பையில் இருந்து தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரிக்கு 2 சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்க வேண்டும் என்று மும்பை தமிழின ரெயில் பயணிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகை

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகையின்போது மும்பை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்ல கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை எதிர்கொள்கின்றனர். தற்போதைய ரெயில்களில் இடவசதி கிடைக்காததால், தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.

தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரிக்கு சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்க கோரிக்கை

எனவே தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ரெயில் பயணிகளின் நீண்ட நாள் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், மும்பை-தூத்துக்குடி இடையே ஒரு சிறப்பு ரெயிலும், மும்பை-கன்னியாகுமரி இடையே மற்றொரு சிறப்பு ரெயிலும் இயக்கப்பட வேண்டும் என மத்திய ரெயில்வே வாரியத்திற்கு மும்பை தமிழின ரெயில் பயணிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ரெயில் பயணிகள் எதிர்பார்ப்பு

பொதுவாக பண்டிகைக் காலங்களில் மத்திய ரெயில்வே மற்றும் தெற்கு ரெயில்வே இணைந்து பல்வேறு சிறப்பு பண்டிகை கால ரெயில்களை இயக்குவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் இந்த குறிப்பிட்ட வழித்தடங்களில் கூடுதல் ரெயில்கள் குறித்து அறிவிப்புகள் வெளியாக வேண்டும் என்பதே பயணிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

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Daily Thanthi
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