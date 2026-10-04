தி.மு.க.- அ.தி.மு.க. மறைமுக கூட்டணி: தாராபுரம் ‘ரோடு ஷோ’வில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் பேச்சு

தாராபுரம்,
தாராபுரத்தில் த.வெ.க. வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து முதல்-அமைச்சர் விஜய் 'ரோடு ஷோ'வில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் நாளை மறுநாள் (செவ்வாய்க்கிழமை) நடைபெறுகிறது. இதில் த.வெ.க.. தி.மு.க., அ.தி.மு.க.. நாம் தமிழர் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என 5 முனை போட்டி நிலவுகிறது.
அரசியல் கட்சி வேட்பாளர்கள், சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 22 பேர் களத்தில் உள்ளனர். தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தாராபுரம் தொகுதி முழுவதும் இரவு, பகலாக சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பிரசாரம் செய்து வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர். மேலும் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக, அந்தந்த கட்சிகளின் தலைவர்கள், கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் தாராபுரத்தில் பிரசாரம் செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தாராபுரத்தில் த.வெ.க. வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து முதல்-அமைச்சர் விஜய் இன்று 'ரோடு ஷோ'-வில் ஈடுபட்டு வருகிறார். தாராபுரம் மாருதி நகரில் இருந்து பிரசார வேனில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் ரோடு ஷோ-வில் ஈடுபட்டு வருகிறார். பிரசார வாகனத்தில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவும் உடன் செல்லும் நிலையில் அவருக்கு ஆதரவு கேட்டு முதல்-அமைச்சர் விஜய் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். முதல்-அமைச்சர் விஜய் பிரசாரத்தை காண வழியெங்கும் ஆயிரக்கணக்கான த.வெ.க. கட்சி தொண்டர்கள் மற்றும் பொது மக்கள் திரண்டுள்ளனர். முதல்-அமைச்சரின் வருகையையொட்டி தாராபுரம் பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது.
ரோடு ஷோவின்போது தாராபுரம் மூலனூரில் முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு விவசாயிகள் முருங்கைக்காய்களைப் பரிசாக வழங்கினர். பின்னர் முருங்கை மரத்தில் இருந்து முருங்கைக்காயைப் பறித்து, முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
பின்னர் காங்கேயம் காளைகள் முன் நின்று முதல்-அமைச்சர் விஜய் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். தொடர்ந்து மாட்டு வண்டியில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து மூலனூர் அருகேயுள்ள வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் வழிபாடு செய்தார். இதனிடையே முதல்-அமைச்சர் விஜய் அவரது தங்கையுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை தொண்டர் ஒருவர் பரிசாக வழங்கினார்.
தாராபுரம் பரப்புரையின்போது வண்டியில் இருந்து இறங்கி சாலையில் நடந்து சென்று முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாக்கு சேகரித்தார்.
இந்நிலையில் தாராபுரம் ரோடு ஷோவில் பேசிய முதல்-அமைச்சர் விஜய், “தி.மு.க.வோடு கைகோர்க்கக் கூடாது என எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா மேடம் இருவரும் ரொம்ப கவனமாக இருந்தார்கள். ஆனால் இன்று என்ன நடக்கிறது?. இந்த மற்றும் பலரும், தி.மு.க.வும் மறைமுகமாக, யாரோடு எல்லாம் கூட்டுச் சேரக்கூடாதோ அவர்களுடன் சேர்ந்து இப்படியெல்லாம் செய்கிறார்கள். வாக்காளர்கள் அனைவரும் த.வெ.க.விற்கு வாக்களிக்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.