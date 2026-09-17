தமிழக செய்திகள்

‘பா.ஜ.க.வின் ஆதரவு கட்சி தி.மு.க.’ - துரை வைகோ ஆவேசம்

‘இந்தியா’ கூட்டணியை வலுவிழக்கச் செய்யும் முயற்சி நடந்து வருவதாக துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
‘பா.ஜ.க.வின் ஆதரவு கட்சி தி.மு.க.’ - துரை வைகோ ஆவேசம்
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சென்னை,

ம.தி.மு.க. எம்.பி. துரை வைகோ இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது;-

“பா.ஜ.க.வுக்கு மறைமுகமான ஒரு ஆதரவு அல்லது, இனி வரும் காலங்களில் நேரடி ஆதரவைக் கூட தி.மு.க. கொடுக்கலாம். பா.ஜ.க.வை எதிர்க்கும் காங்கிரஸ் கட்சியை பலவீனப்படுத்தும் முயற்சியில் இன்று தி.மு.க. இறங்கியுள்ளது. பா.ஜ.க.வின் ஆதரவு கட்சி தி.மு.க.

தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய கேடு விளைவிக்கும் தொகுதி மறுவரையறைக்கு தி.மு.க. ஆதரவு கொடுக்கப் போகிறது. இந்தியா முழுவதும் பல மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் இல்லாத ஒரு மாற்று அணியை உருவாக்கி, பா.ஜ.க.வை வலுவாக எதிர்க்கும் ‘இந்தியா’ கூட்டணியை வலுவிழக்கச் செய்வதற்கான ஒரு சதித்திட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.”

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

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Daily Thanthi
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