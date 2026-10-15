தமிழக செய்திகள்

17-ந்தேதி தி.மு.க. மக்களவை - மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம்: துரை முருகன் அறிவிப்பு

மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் வருகிற 17-ந்தேதி தி.மு.க. மக்களவை - மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறும் என பொதுச் செயலாளர் துரை முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
அண்ணா அறிவாலயம்.
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சென்னை,

தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் கழக மக்களவை - மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நாளை மறுநாள் நடைபெறும் என பொதுச் செயலாளர் துரை முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தி.மு.க. மக்களவை - மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம்

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் கழக மக்களவை - மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் 17-10-2026, சனிக்கிழமை காலை 11 மணிக்கு, சென்னை, அண்ணா அறிவாலயம் 'முரசொலி மாறன் வளாகத்தில்' உள்ள கூட்ட அரங்கில் நடைபெறும். அந்த கூட்டத்தில் கழக மக்களவை- மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாது கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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