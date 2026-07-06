தமிழக செய்திகள்

ரீல்ஸ் மோகத்துக்கு பள்ளிக்குழந்தைகளை பயன்படுத்தாதீர்கள் - உதயநிதி ஸ்டாலின்

குழந்தைகளின் தன்னம்பிக்கையை உடைப்பதை யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
உதயநிதி ஸ்டாலின்
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சென்னை,

தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-

அரசுப்பள்ளியில் ஆங்கிலப் புலமையை ஆய்வு செய்கிறேன் என்ற பெயரில் ‘ரீல்ஸ் அமைச்சர்’ ஒருவர் பிஞ்சுக் குழந்தையிடம் நடந்துகொண்ட விதம் அதிர்ச்சியும் அருவருப்பும் அளிக்கிறது. இது மிகவும் உணர்ச்சியற்றது. மாணவர்களிடம் எப்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும், எந்தச் சூழ்நிலைகளில் கேமராக்களை தவிர்க்க வேண்டும் என அமைச்சருக்குத்தான் முதலில் பாடம் எடுக்க வேண்டும்.

ரீல்ஸ் மோகம்

நம் குழந்தைகளுக்குத் தன்னம்பிக்கை ஊட்டுவது தான் நமது வேலை. மாறாக, அவர்களின் தன்னம்பிக்கையை உடைப்பதை யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. உங்கள் விளம்பர வெறியை இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். ரீல்ஸ் மோகத்துக்கு பள்ளிக்குழந்தைகளை பயன்படுத்தாதீர்கள்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின்
Udhayanidhi Stalin
பள்ளி குழந்தைகள்
school children
ரீல்ஸ் மோகம்
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Daily Thanthi
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