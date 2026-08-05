மதுராந்தகத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு: காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்!

செங்கல்பட்டு,
மதுராந்தகம் அருகே உள்ள அபிராமிபுரம் பகுதியில், கடந்த 15 நாட்களாக குடிநீர் விநியோகம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி பொதுமக்கள் காலி குடங்களுடன் சாலையில் இறங்கி மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அபிராமிபுரம் பகுதியில் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக குடிநீர் சரியாக வழங்கப்படவில்லை. பொதுமக்கள் இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் அளித்தனர். ஆனால் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதனால் அன்றாட தேவைகளுக்கு கூட தண்ணீர் இன்றி பொதுமக்கள், குறிப்பாக பெண்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
அதிகாரிகளின் அலட்சிய போக்கை கண்டித்து, இன்று (புதன்கிழமை) காலை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் காலி குடங்களை சாலையில் வரிசையாக அடுக்கி வைத்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். தங்களுக்கு உடனடியாக சீரான குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என கோரி அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர். இந்த திடீர் போராட்டத்தால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து சிறிது நேரம் பாதிக்கப்பட்டது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாக அதிகாரிகள், மறியலில் ஈடுபட்ட மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க தற்காலிகமாக லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் வழங்கவும், குழாய்களில் குடிநீர் விநியோகத்தை உடனடியாக சீரமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து பொதுமக்கள் தங்களது போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.