திமுக ஆட்சியில் பள்ளி கட்டிட அனுமதிக்கு லஞ்சம் கேட்டனர்: ஸ்ரீதர் வேம்பு குற்றச்சாட்டு

சென்னை,
திமுக ஆட்சியில், பள்ளிக் கட்டிடம் கட்டுவதற்கு, அனுமதி கேட்டபோது லஞ்சம் கேட்டதாக சோகோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு பின்வருமாறு;
”நாங்கள் கலைவாணி கல்வி என்ற அமைப்பின் கீழ் தென்காசி மற்றும் தேனி அருகே உள்ள கிராமங்களில் 2 பள்ளிகளை நடத்துகிறோம். தென்காசியில் நாங்கள் புதிய பள்ளிக் கட்டிடங்களைக் கட்ட விரும்பினோம். புதிய கட்டிடங்களைக் கட்டுவதற்கு டிடிசிபி ஒப்புதலுக்கு விண்ணப்பித்தோம். புதிய பள்ளிக் கட்டிடங்களுக்கான டிடிசிபி ஒப்புதலுக்காக நாங்கள் பொறுமையாகக் காத்திருந்தோம். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் இருந்தவரை ஒப்புதல் ஒருபோதும் கிடைக்கவில்லை.
தேனி பள்ளியை ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஒருவர் நடத்தி வந்தார். தேனி பள்ளிக்கும் அவ்வப்போது தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டன. பணம் கொடுக்காமல் தடையில்லா சான்றிதழ் கொடுக்க மாட்டார்கள் என அவர் கூறினார். தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்க மாநில அரசு அதிக பணம் கேட்டதால் பள்ளியை அவர் மூட வேண்டியிருந்தது.
திமுக ஆட்சியில் பள்ளி கட்டிட அனுமதிக்கு லஞ்சம் கேட்டனர். தி.மு.க. ஆட்சியில் டிடிசிபி-யில் என்ன மாதிரியான ஊழல் நடந்தது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அரசு மாறியவுடன் ஒப்புதல் தானாகவே கிடைத்தது. எந்தவொரு ஒப்புதலுக்காகவும், யாருக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் என தற்போதைய அதிகாரிகள் எங்களிடம் கூறினார்கள்.
இதற்கு முன்பு நாங்கள் பட்ட துன்பங்களுக்கு பிறகு இதை நான் பொதுவெளியில் பாராட்டினேன். ஆனால் இதற்காக திமுகவினர் என்னை கடுமையாக வசைபாடுகின்றனர்.
அவர்களின் இழிவான தனிப்பட்ட தாக்குதல்களுக்கு நான் பணிந்துவிடுவேன் என்று அவர்கள் நினைத்தால், நான் அவர்களிடம் இதைச் சொல்வேன். திமுகவினரை போன்று நான் வம்சாவளி பணக்காரன் அல்ல. நான் ஏதுமில்லாமல் வளர்ந்தேன். நான் தமிழ்வழிப் பள்ளிகளில் படித்தேன். ஏதுமில்லாமல் எப்படி வாழ்வது என்று எனக்குத் தெரியும். அவர்களின் தாக்குதல்களால் நான் அஞ்சமாட்டேன்.
அவர்களுக்குச் சிறிதளவேனும் மனசாட்சி இருந்தால், அவர்கள் கொள்ளையடித்த பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுக்கலாம். அதன் பிறகு அவர்கள் என் கதாபாத்திரத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தலாம்.”
இவ்வாறு அதில் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.