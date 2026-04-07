தமிழக செய்திகள்

கன்னியாகுமரியில் தேர்தல் விதிமீறல்: த.வெ.க., பா.ஜ.க. நிர்வாகிகள் உள்பட 200 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பறக்கும் படையினர் மூலம் இதுவரை ரூ.51 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி,

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பறக்கும் படையினர் மூலம் இதுவரை ரூ.51 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல் தொடர்பாக 200-க்கும் மேற்பட்டோர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டதாக கூறி பல்வேறு பகுதிகளில் போலீசார் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் (த.வெ.க.): கிள்ளியூர் பகுதியில் தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டதாக த.வெ.க. நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் என மொத்தம் 133 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பாரதிய ஜனதா கட்சி (பா.ஜ.க.): குளச்சல் பகுதியில் விதிமீறலில் ஈடுபட்டதாக பா.ஜ.க. நிர்வாகிகள் 55 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மற்ற பிற இடங்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 200-க்கும் மேற்பட்டோர் மீது தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ரூ.51 லட்சம் பறிமுதல்:

வழக்குப்பதிவு ஒருபுறம் இருக்க, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மாவட்டம் முழுவதும் தீவிர வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த சோதனையின் போது, உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட 51 லட்சத்து 28 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப் பணத்தை பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சோதனைகள் மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Related Stories

No stories found.
