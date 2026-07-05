தமிழக செய்திகள்

மின்சார ரெயில்கள் இன்று ரத்து: சென்னையில் கூடுதலாக 50 பஸ்கள் இயக்கம்

கடற்கரை - தாம்பரம் இடையே மின்சார ரெயில் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரெயில்வே அறிவித்துள்ளது.
மின்சார ரெயில்கள் இன்று ரத்து: சென்னையில் கூடுதலாக 50 பஸ்கள் இயக்கம்
Published on

சென்னை,

சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-

சென்னை கடற்கரை-தாம் பரம் இடையே மின்சார ரெயில் வழித்தடத்தில் இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மற்றும் 12-ந் தேதி ஆகிய நாட்களில் ரெயில் தண் டவாளம் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் இடையே இருமார்க்கமும் காலை 10.30 மணி முதல் மாலை 3.30 வரை மின்சார ரெயில் சேவை ரத்து செய்யப்படும் என தெற்கு ரெயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இந்த அறிவிப்பினை தொடர்ந்து, மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம், 5-ந் தேதி (இன்று) மற்றும் 12-ந் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஆகிய நாட்களில், பயணிகளின் போக்குவரத்து வசதிக்காக சென்னை கடற்கரை ரெயில் நிலையம்-தாம்பரம் வழித்தடத்தில் வழக்கமாக இயக்கப்படும் பஸ்களுடன் கூடுதலாக 50 பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. மேலும் முக்கிய பஸ் நிலையங்களில் அலுவலர்களை நியமித்து இந்த பஸ்கள் இயக்கத்தினை கண்காணிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Chennai
சென்னை
மின்சார ரெயில்
electric trains
buses
மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம்
MTC bus
Chennai Metropolitan Transport Corporation
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com