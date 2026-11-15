சோனியா, ராகுல் காந்தியிடம் காவிரி பிரச்சினையை எழுப்ப வேண்டும் - விஜய்க்கு இபிஎஸ் வலியுறுத்தல்

சென்னை,
நாளை டெல்லி செல்லும் முதல்-அமைச்சர் விஜய் சோனியா, ராகுல் காந்தியிடம் காவிரி பிரச்சினையை எழுப்ப வேண்டும் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
கர்நாடகாவின் முதல்-மந்திரி டி.கே.சிவகுமார் அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் பொது இடங்களிலும், 'மேகதாதுவில் அணை கட்ட யாருடைய அனுமதியும் தேவையில்லை', 'மேகதாதுவில் அணை கட்டுவது கர்நாடகாவின் உரிமை', 'அணை கட்டுவது எங்கள் உரிமை' என்று அவர் மீண்டும் மீண்டும் கூறிவந்தார். தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடக மக்களுக்கு இடையே பிளவை உருவாக்கும் விதத்தில் ஒரு மாநில முதல்-மந்திரி இவ்வாறு பேசுவது கண்டிக்கத்தக்கது.
காவிரி மீதான தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட, அதிமுக அரசும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல சட்டப் போராட்டங்களைத் தொடர்ந்து நடத்தின. அதன் விளைவாக, அனைத்துத் தரப்பினரின் வாதங்களையும் கேட்ட பிறகு, காவிரி தகராறு குறித்த தனது இறுதித் தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கியது. அதன்படி, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் மற்றும் காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழு ஆகியவை நிறுவப்பட்டன, மேலும் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட காவிரி நீரின் பங்கை ஒவ்வொரு மாதமும் விடுவிக்குமாறு கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
'மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஆறுகள் தேசிய சொத்து' என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் நவம்பர் 1991 அவதானிப்பு. 'எந்த மாநிலமும் பிரத்தியேக உரிமைகளைக் கோர முடியாது' என்பது இந்தத் தீர்ப்பில் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அனைத்து மாநிலங்களின் வாதங்களையும் முழுமையாகக் கேட்ட பிறகு, கீழ்நிலை மாநிலங்களின் ஒப்புதல் இல்லாமல் மேல்நிலை மாநிலங்கள் எந்தக் கட்டுமானப் பணிகளையும் மேற்கொள்ளக் கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
கர்நாடகாவில் உள்ள காங்கிரஸ் அரசு, உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பை மதிக்கவும் இல்லை, கடந்த ஆறு மாதங்களாக நடைமுறையில் உள்ள, எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட காவிரி நீரின் பங்கைத் திறந்துவிட வேண்டும் என்ற காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தின் உத்தரவைச் செயல்படுத்தவும் இல்லை. இருப்பினும், சமீபகாலமாக, கர்நாடக முதல்-மந்திரி, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தமிழ்நாட்டிற்குத் தண்ணீர் திறந்துவிட மேகதாது அணை அவசியம் என்று கூறி, சட்டத்தை மதிப்பது போலப் பொதுவெளியில் பேசி வருகிறார். தற்போது, கர்நாடகாவில் உள்ள அனைத்து அணைகளும் நிரம்பியவுடன் வேறு எங்கும் செல்ல வழியில்லாத வெள்ள நீரும், கர்நாடக-தமிழ்நாடு எல்லைப் பகுதியில் உள்ள அணைகளின் எல்லைகளுக்கு அப்பால் பெய்யும் மழைநீரும் மட்டுமே மேட்டூர் அணைக்கு வந்து சேர்கின்றன.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு மாறாக, கர்நாடக அரசு ஒவ்வொரு மாதமும் தனது அணைகளிலிருந்து எங்களுக்குத் தண்ணீர் திறந்துவிடுவதில்லை. தற்போது மேட்டூர் அணையை வந்தடையும் மழைநீர் மற்றும் வெள்ளநீரைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்காக மேகதாது ஆற்றின் குறுக்கே ஒரு அணை கட்டப்பட வேண்டும் என்று கர்நாடகாவின் காங்கிரஸ் முதல்-மந்திரி மீண்டும் மீண்டும் கூறி வருகிறார். காவேரி ஆறு, டெல்டா மாவட்டங்களின் விவசாயத்திற்கு இன்றியமையாததுடன், 20 மாவட்ட மக்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறது.
இந்தச் சூழ்நிலையில், தவெக அரசு பதவியேற்றதிலிருந்து சட்ட நடவடிக்கை மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட காவேரி நீர்ப் பங்கைப் பெறத் தவறியதால், இந்த ஆண்டு குறுவை மற்றும் சாம்பா சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சூழ்நிலையில் மேகதாது ஆற்றில் அணை கட்டப்பட்டால், டெல்டா மாவட்டங்கள் பாலைவனங்களாக மாறிவிடும், மேலும் 20 மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் தேவையும் பாதிக்கப்படும். முதல்-அமைச்சர் விஜய்யை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசைச் சேர்ந்த, அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர்களான சோனியாவிடம் இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்புவதற்காக நாளை டெல்லிக்கு பயணம் செய்யவுள்ளார்.
சோனியா, மக்களவை எதிர்க்கட்சித்தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் தலைவர் ஆகியோரிடம் தமிழகத்திற்கு எதிரான கர்நாடக காங்கிரஸ் முதல்-மந்திரியியின் பகிரங்க அறிக்கைகள் குறித்தும், உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு பின்பற்றப்படுவதையும், காவிரி நீரை அவ்வப்போது திறந்துவிடுவதற்கான தனது உத்தரவுகளை காவிரி மேலாண்மை வாரியம் செயல்படுத்துவதையும் உறுதிசெய்யுமாறு அவர்களை விஜய் வலியுறுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.