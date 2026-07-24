ஈரோடு: வாய்க்கால் மதகில் சிக்கி விவசாயி பலி

ஈரோடு அருகே காலிங்கராயன் வாய்க்கால் மதகில் சிக்கி விவசாயி ஒருவர் தண்ணீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இந்த நெஞ்சை உருக்கும் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விவசாய நிலத்திற்கு தண்ணீர் ஈரோடு மாவட்டம் மலையம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பழனிசாமி (வயது 52). விவசாயி.
இவருக்கு காலிங்கராயன் வாய்க்கால் பாசனப் பகுதியில் விவசாய நிலம் உள்ளது. தற்போது வாய்க்காலில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், நேற்று தனது விளைநிலத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்காக பழனிசாமி வாய்க்கால் பகுதிக்கு சென்றார். அங்குள்ள மதகு வழியாக தனது நிலத்திற்கு தண்ணீரை திருப்புவதற்கான பணியில் அவர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். மதகில் சிக்கினார் அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக பழனிசாமியின் கால் நழுவி, அவர் வாய்க்கால் மதகின் இடுக்கில் சிக்கிக்கொண்டார்.
அந்த சமயத்தில் வாய்க்காலில் தண்ணீரின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால், அவரால் மதகில் இருந்து வெளியே வர முடியவில்லை. சுழன்றடித்த தண்ணீரின் வேகத்தில் அவர் வாய்க்கால் வெள்ளத்திற்குள் மூழ்கி தத்தளித்தார். அருகில் இருந்த மற்ற விவசாயிகள் ஓடிவந்து அவரை மீட்க முயன்றனர்.
இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும் கொடுமுடி போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று, உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கொடுமுடி அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.