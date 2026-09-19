கும்பகோணம் நாட்டு மருந்து கடையில் தீ விபத்து.

கும்பகோணம்,
கும்பகோணத்தில் உள்ள நாட்டு மருந்து கடை ஒன்றில் திடீரென பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் கடையில் இருந்த பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சாம்பலாகின.
கும்பகோணத்தின் முக்கிய பகுதியான ராமசாமி கோவில் சன்னதி தெருவில் பிரபல நாட்டு மருந்து கடை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் இன்று (சனிக்கிழமை) மதியம் வழக்கம்போல் கடையில் வியாபாரம் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது, திடீரென கடையின் ஒரு பகுதியில் தீப்பற்றி எரியத் தொடங்கியது. அங்கு மூலிகைகள் மற்றும் உலர் பொருட்கள் அதிகம் இருந்ததால், தீ நொடிப் பொழுதில் கடை முழுவதும் வேகமாக பரவி, அசுர வேகத்தில் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது. இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்து பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இந்த சம்பவம் குறித்து உடனடியாக தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், பொதுமக்களின் உதவியுடன் தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு தீ முற்றிலும் கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது. தீயணைப்பு வீரர்களின் சமயோசித செயலால், தீ அருகிலுள்ள மற்ற வணிக வளாகங்களுக்கும், குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கும் பரவாமல் தடுக்கப்பட்டது.
இந்த விபத்தில் கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த அரிய வகை மூலிகைகள், நாட்டு மருந்துகள் மற்றும் மர சாமான்கள் முற்றிலும் தீயில் கருகி சாம்பலாகின. சேத மதிப்பு பல லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அதிர்ஷ்டவசமாக கடையில் இருந்த ஊழியர்களும் பொதுமக்களும் பாதுகாப்பாக வெளியேறியதால் உயிர்சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.
தீ விபத்து மின்கசிவு காரணமாக ஏற்பட்டதா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்து உள்ளூர் போலீசார் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.