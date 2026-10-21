சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு: பாதுகாப்பு கருதி 3 ஆவது நாளாக சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை

தேனி,
தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே உள்ள புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான சுருளி அருவியில் நீர்வரத்து பெருமளவு அதிகரித்துள்ளதால், சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிப்பதற்கான தடை இன்று 3-ஆவது நாளாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள சுருளி அருவியின் முக்கிய நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் மற்றும் அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக விடிய விடிய பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.
இதன் காரணமாக, காட்டாற்று வெள்ளம் உருகி சுருளி அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுவதோடு, ஆபத்தான முறையில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து, சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, கம்பம் மேற்கு சரக வனத்துறையினர் சுருளி அருவியில் குளிப்பதற்கு தடை விதித்துள்ளனர். இன்று 3-ஆவது நாளாக இந்த தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால், வெளியூர்களில் இருந்து வந்திருந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர். நிலைமை சீரான பிறகே அருவியில் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்படும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.