பழையாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு: கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை!

கன்னியாகுமரி,
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் பழையாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆற்றின் கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள 40-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக நீர்நிலைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக பழையாற்றிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆற்றில் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளதால், கரையோரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பழையாற்றின் கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள 40-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆற்றில் நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், ஆற்றின் அருகே கால்நடைகளை மேய்ப்பது, ஆற்றில் குளிப்பது மற்றும் வெள்ளநீர் செல்லும் பகுதிகளைக் கடப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட வேண்டாம் என பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.
மழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு நிலவரத்தைப் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கவனித்து, அதிகாரிகள் வழங்கும் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்ற வேண்டும். குறிப்பாக, ஆற்றின் கரையோரப் பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் நீர்மட்ட உயர்வைக் கவனித்து பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும்.
பழையாற்றில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கால் கரையோர கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களிடையே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த கவனம் அதிகரித்துள்ளது.