திருவண்ணாமலை,
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலை நகரில் உள்ள உணவகங்கள், டீ கடைகள் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கும் இடங்களில் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் தீவிர தரப் பரிசோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோவில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவிற்கு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பக்தர்களுக்கு சுகாதாரமான மற்றும் தரமான உணவு கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் தலைமையில் 25-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பக்தர்களுக்கு இலவசமாக உணவு வழங்கப்படும் அன்னதான கூடங்களுக்கு சென்ற அதிகாரிகள், சமையலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் மற்றும் காய்கறிகளின் தரத்தை ஆய்வு செய்தனர். மேலும், சமையல் கூடம் சுகாதாரமாகப் பராமரிக்கப்படுகிறதா என்பதையும் சரிபார்த்தனர்.
அதேபோல், கிரிவலப் பாதை மற்றும் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் உள்ள உணவகங்கள், டீ கடைகள் மற்றும் தற்காலிக கடைகளில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. காலாவதியான உணவுப் பொருட்கள், செயற்கை நிறமிகள் மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தக் கூடாது என கடை உரிமையாளர்களுக்கு அதிகாரிகள் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். விதிகளை மீறுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.