வாழப்பாடி அருகே தொடர் மின்வெட்டு: இளைஞர்கள் சாலை மறியல் போராட்டம்.

சேலம்,
சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே உள்ள கிராமத்தில் தொடர் மின்வெட்டைக் கண்டித்து, நள்ளிரவில் இளைஞர்கள் திரண்டு திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அடுத்த துக்கியாம்பாளையம் கிராமத்தில் கடந்த சில தினங்களாகவே அடிக்கடி மின்தடை ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. பகல் நேரங்களில் மட்டுமின்றி, நள்ளிரவிலும் பல மணி நேரம் மின்சாரம் நிறுத்தப்படுவதால், குழந்தைகள், முதியவர்கள் என பலரும் தூக்கமின்றி கடும் அவதிக்குள்ளாகி வந்தனர். இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த ஆத்திரத்தில் இருந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இரவும் தொடர்ந்து 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் தடைபட்டது. இதனால் பொறுமையிழந்த துக்கியாம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த 30-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் நள்ளிரவில் வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர். பின்னர், வாழப்பாடி - பேளூர் சாலையில் அமர்ந்து திடீரென மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர் மின்வெட்டைக் கண்டித்தும், தடையற்ற மின்சாரம் வழங்க வலியுறுத்தியும் அவர்கள் நள்ளிரவில் முழக்கங்களை எழுப்பினர். இந்த திடீர் போராட்டத்தால் வாழப்பாடி - பேளூர் சாலையில் நள்ளிரவில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வாழப்பாடி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டிருந்த இளைஞர்களிடம் அவர்கள் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மின்வெட்டு பிரச்சினை குறித்து உடனடியாக மின்வாரிய அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்து, உரிய தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுப்பதாக போலீசார் உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து, இளைஞர்கள் தங்களது போராட்டத்தைக் கைவிட்டு அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். இச்சம்பவத்தால் வாழப்பாடி பகுதியில் நள்ளிரவில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.