எரிபொருள் விலை உயர்வை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்! ​- எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சி கண்டனம்

மேற்கு ஆசிய நெருக்கடிக்கு மத்தியில் இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை அமைப்புகள், நாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை மேலும் பாதிப்படையச் செய்துள்ளது.
சென்னை,

எஸ்டிபிஐ கட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் முடிந்த உடனேயே, பொதுமக்களை ஏமாற்றும் சுயநலத் தேர்தல் அரசியலை வெளிப்படுத்தும் வகையில், மோடி அரசு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை லிட்டருக்கு 3 ரூபாய் உயர்த்தியதையும், அதைத் தொடர்ந்து உடனடியாக மேலும் 90 காசுகள் உயர்த்தியதையும் எஸ்டிபிஐ கட்சி வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது.

​கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவாக இருந்த காலங்களிலும், கடந்த பல ஆண்டுகளாக எரிபொருட்களுக்கு அதிக வரி விதித்த போதிலும், மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கவோ, இறக்குமதி சார்ந்திருப்பதை குறைக்கவோ அல்லது புவிசார் அரசியல் அபாயங்களுக்கு எதிராக எரிசக்தித் துறையை வலுப்படுத்தவோ ஒன்றிய அரசு தவறிவிட்டது. மேற்கு ஆசிய நெருக்கடிக்கு மத்தியில் இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை அமைப்புகள், நாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை மேலும் பாதிப்படையச் செய்துள்ளது.

இந்த விலை உயர்வு, அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விலையேற்றத்தைத் தூண்டி, தினக்கூலிகள், விவசாயிகள், சிறு வணிகர்கள் மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்களைக் கடுமையாகப் பாதிக்கும்.

​பொதுமக்களின் செலவில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் நலன்களைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட நீண்டகாலக் கொள்கை தோல்விகளை, இத்தகைய தற்காலிக நடவடிக்கைகள் மறைத்துவிட முடியாது.

ஆகவே, உயர்த்தப்பட்ட விலையை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும், கட்டுப்பாடற்ற விலை நிர்ணய முறையை முடிவுக்குக் கொண்டு வர வேண்டும் மற்றும் வலுவான அரசாங்க ஒழுங்குமுறையைக் கொண்டு வர வேண்டும் என வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

