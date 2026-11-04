பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள்: ஓட்டுநர், நடத்துநர்களுக்கு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் அறிவுரை

சென்னை,
மாநகர் போக்குவரத்து கழக தலைமையகத்தில் இன்று (03-11-2026) நடைபெற்ற கூட்டத்தில், பேருந்துகள் இயக்கத்தின் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் மற்றும் அறிவுரைகள் குறித்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் அறிவுரை வழங்கினார்.
பேருந்து நிறுத்தங்களில் பேருந்துகளை முறையாக நிறுத்தி. பயணிகளைப் பாதுகாப்பாக ஏற்றிச் செல்லவும், இறக்கிவிடவும் வேண்டும்.
பயணிகளை ஏற்ற மறுப்பது அல்லது பயணிகளைப் பாதி வழியில் இறக்கிவிடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது.
பேருந்துகளை தூய்மையாக பராமரித்திட வேண்டும்.
அனைத்து பயணிகளிடமும் மரியாதையுடனும், பொறுமையுடனும் நட்பான முறையிலும் நடந்துகொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள். மாணவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள். திருநர் மற்றும் நோயாளிகளிடம் கூடுதல் அக்கறையுடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும்.
ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் தொடர்பான அனைத்துப் புகார்களையும் கிளை மேலாளர்கள், மண்டல மேலாளர்கள் மற்றும் அந்தந்த போக்குவரத்துக் கழகத்தின் புகார் பிரிவின் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கிளை மேலாளர்கள், மண்டல மேலாளர்கள் மற்றும் பொது மேலாளர்கள் பேருந்து இயக்கம் மற்றும் பணியாளர்களின் செயல்பாடுகளைக் கள அளவில் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு அவ்வப்போது பயிற்சிகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கி, பயணிகளிடம் பொறுப்புடனும், கனிவுடனும் நடந்துகொள்வதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
விழா காலங்கள் மற்றும் தொடர் விடுமுறை காலங்களில் இயக்கப்படும் சிறப்பு பேருந்துகளில் பணிபுரியும் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனர் அனைவரும் அந்தந்த பேருந்து நிலையங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வறைகளில் மட்டுமே தங்க வேண்டும்.