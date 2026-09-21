தமிழக செய்திகள்

ராசிபுரத்தில் கனமழை: வெள்ளக்காடான அரசு ஆஸ்பத்திரி- நோயாளிகள் அவதி

ஆஸ்பத்திரிக்குள் திடீரென வெள்ளநீர் சூழ்ந்ததால் அதிர்ச்சியடைந்த நோயாளிகளும், அவர்களது உறவினர்களும் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
ராசிபுரத்தில் கனமழை: வெள்ளக்காடான அரசு ஆஸ்பத்திரி.
அரசு ஆஸ்பத்திரியில் தேங்கிய வெள்ள நீர்
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நாமக்கல்,

நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் பகுதியில் திடீர் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த இந்த விடிய விடிய பெய்த மழையால், ராசிபுரம் நகரமே வெள்ளக்காடாக மாறியுள்ளது.

ஆஸ்பத்திரிக்குள் புகுந்த வெள்ளம்

நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நேற்று (ஞாயிற்றுகிழமை) இரவு பலத்த காற்று மற்றும் இடி மின்னலுடன் கூடிய திடீர் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த மழையின் காரணமாக, ராசிபுரம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அரசு ஆஸ்பத்திரி வளாகத்திற்குள் சாக்கடை கலந்த மழைநீர் காட்டாறு போல் புகுந்தது. ஆஸ்பத்திரியின் உள்நோயாளிகள் பிரிவு, பெண்கள் வார்டு மற்றும் பிரசவ வார்டு உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளுக்குள் முழங்கால் அளவிற்கு தண்ணீர் தேங்கியது.

நோயாளிகள் இடமாற்றம்

ஆஸ்பத்திரிக்குள் திடீரென வெள்ளநீர் சூழ்ந்ததால் அதிர்ச்சியடைந்த நோயாளிகளும், அவர்களது உறவினர்களும் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். இதையடுத்து, அவசர நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஆஸ்பத்திரி ஊழியர்கள் சக்கர நாற்காலிகள் மூலம் நோயாளிகளையும், கர்ப்பிணி பெண்களையும் பத்திரமாக வேறு பாதுகாப்பான அறைகளுக்கு மாற்றினர்.

பொதுமக்கள் கோரிக்கை

ஆஸ்பத்திரி வளாகம் மட்டுமின்றி, புதுப்பாளையம் ரோடு மற்றும் புதிய பேருந்து நிலைய பகுதிகளிலும் தண்ணீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்து மற்றும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. "மழைக்காலங்களில் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்குள் தண்ணீர் வருவது தொடர்கதையாகி வருகிறது" என்று குற்றம் சாட்டினர். மேலும் அப்பகுதி மக்கள், இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உடனே போர்க்கால அடிப்படையில் நிரந்தர வெள்ள தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

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Daily Thanthi
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