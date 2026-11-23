விழுப்புரம் ,
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அருகே ஐயப்ப பக்தர்கள் சென்ற வேன் மீது தனியார் பஸ் மோதிய கோர விபத்தில் வேன் டிரைவர் உள்பட 2 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், 13 பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக பக்தர்கள் குழுவினர் ஒரு வேனில் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தனர். இந்த வேன் திண்டிவனம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தது.
அப்போது பின்னால் அதிவேகமாக வந்த தனியார் பஸ் ஒன்று எதிர்பாராதவிதமாக பக்தர்கள் சென்ற வேன் மீது பயங்கரமாக மோதியது. இந்த மோதலின் வேகத்தில் டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன், சாலையில் தலைகுப்புற கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த கோர விபத்தில் வேனின் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி படுகாயமடைந்த வேன் டிரைவரும், பக்தர் ஒருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், வேனில் பயணம் செய்த 13 பக்தர்கள் பலத்த காயமடைந்து உயிருக்கு போராடினர்.
விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த அப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் நெடுஞ்சாலை ரோந்துப் போலீசார் உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
படுகாயமடைந்த 13 பேரையும் ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலம் மீட்டு, சிகிச்சைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
விபத்தில் உயிரிழந்த 2 பேரின் உடல்களையும் போலீசார் கைப்பற்றி, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த விபத்து காரணமாக அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து திண்டிவனம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, தனியார் பஸ் டிரைவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சபரிமலைக்கு சென்ற ஐயப்ப பக்தர்கள் விபத்தில் சிக்கி 2 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.