தமிழக செய்திகள்

திண்டுக்கல் அருகே பயங்கரம்... குடும்ப தகராறில் கணவனை தோசை கல்லால் அடித்துக்கொன்ற மனைவி

சம்பவத்திற்குப் பிறகு அதிர்ச்சியடைந்த மனைவி நேரடியாக காவல் நிலையத்திற்கு சென்று சரணடைந்துள்ளார்.
தோசை கல்லால் அடித்துக்கொன்ற மனைவி
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திண்டுக்கல்,

திண்டுக்கல் மாவட்டம் அருகே குடும்பத் தகராறு கொலை சம்பவமாக மாறிய அதிர்ச்சி நிகழ்வு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குடும்ப பிரச்சினையால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தின் போது கணவர் சுகராஜ் (45) உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடும்பத் தகராறு

காவல்துறை தரப்பில் கிடைத்த தகவலின்படி, சுகராஜ் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு இடையே நீண்ட நாட்களாக குடும்பத் தகராறு இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. சம்பவத்தன்று இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கடும் வாக்குவாதம் முற்றி மோதலாக மாறிய நிலையில், ஆத்திரமடைந்த மனைவி அருகில் இருந்த தோசைக்கல்லை எடுத்து சுகராஜின் தலையில் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சுகராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சம்பவத்திற்குப் பிறகு அதிர்ச்சியடைந்த மனைவி நேரடியாக காவல் நிலையத்திற்கு சென்று சரணடைந்துள்ளார்.

விசாரணை

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், சுகராஜின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் தோசைக்கல்லையும் கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குடும்பத் தகராறு ஒரு உயிரிழப்பில் முடிந்த இந்த சம்பவம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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