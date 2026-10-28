இன்னும் எத்தனை கொலைகள் நடக்கும் இந்த ஆட்சியில்? - உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி

சென்னை,
இன்னும் எத்தனை கொலைகள் நடக்கும் இந்தக் கோமாளிகள் ஆட்சியில்? என உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்
இது தொடர்பாக, சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
தூத்துக்குடியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த சசிகலா என்னும் பெண்ணை மர்ம நபர் ஒருவர் வெட்டிக்கொலை செய்துள்ள சம்பவம், இந்த ஆட்சியில் மக்களுக்கு இனி எந்தப் பாதுகாப்பும் இல்லை என்பதையே உணர்த்துகிறது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மட்டும் 4 நாட்களில் 7 கொலைகள் நடந்திருப்பதற்கு காவல்துறை மற்றும் அதனை கையில் வைத்திருக்கும் டம்மி முதல்-அமைச்சரின் தோல்வியே காரணம்.
அடிக்கடி சாலைகளில் டாடா காட்டும் முதல்-அமைச்சர், சட்டம் ஒழுங்கிற்கும் ஒரேயடியாக டாடா காட்டிவிட்டதால், ரவுடிகள் Casual-ஆக கொலை செய்துவிட்டு டாடா காட்டி தப்பிக்கின்றனர்.
பழிவாங்கவும் - பழிபோடவும் ஆளாய் பறக்கும் இந்த அரைவேக்காடு ஆட்சியாளர்கள், மக்கள் பலியாவதை எப்போது தடுப்பார்கள்? Dummy CM சொன்ன Efficient Officers எல்லாம் எங்கே போனார்கள்?
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.