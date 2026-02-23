தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை வாக்காளர்கள்? முழு விவரம்

சென்னை,
தமிழகத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இன்று மதியம் வெளியிட்டார். அதன்படி, தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை வாக்காளர்கள் உள்ளனர் என்பதை இங்கு காண்போம். மாவட்ட வாரியாக அதன் விவரம் வருமாறு:-
திருவள்ளூர்
ஆண்: 15,54,710
பெண்: 16,12,090
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 613
மொத்தம்: 31,57,413
சென்னை
ஆண்: 13,65,763
பெண்: 14,64,344
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 829
மொத்தம்: 28,30,936
காஞ்சிபுரம்
ஆண்: 5,78,080
பெண்: 6,13,917
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 197
மொத்தம்: 11,92,194
வேலூர்
ஆண்: 5,49,654
பெண்: 5,83,769
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 164
மொத்தம்: 11,33,587
கிருஷ்ணகிரி
ஆண்: 7,76,318
பெண்: 7,77,458
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 264
மொத்தம்: 15,54,040
தர்மபுரி
ஆண்: 6,24,647
பெண்: 6,15,311
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 150
மொத்தம்: 12,40,108
திருவண்ணாமலை
ஆண்: 9,43,727
பெண்: 9,75,277
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 155
மொத்தம்: 19,19,159
விழுப்புரம்
ஆண்: 7,83,288
பெண்: 8,03,154
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 211
மொத்தம்: 15,86,653
சேலம்
ஆண்: 13,70,962
பெண்: 13,84,548
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 320
மொத்தம்: 27,55,830
நாமக்கல்
ஆண்: 6,35,299
பெண்: 6,75,452
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 200
மொத்தம்: 13,10,951
ஈரோடு
ஆண்: 8,38,466
பெண்: 9,01,574
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 182
மொத்தம்: 17,40,222
நீலகிரி
ஆண்: 2,61,317
பெண்: 2,85,791
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 25
மொத்தம்: 5,47,133
கோயம்புத்தூர்
ஆண்: 13,00,889
பெண்: 13,95,396
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 528
மொத்தம்: 26,96,813
திண்டுக்கல்
ஆண்: 8,12,937
பெண்: 8,58,964
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 174
மொத்தம்: 16,72,075
கரூர்
ஆண்: 4,06,027
பெண்: 4,39,054
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 83
மொத்தம்: 8,45,164
திருச்சிராப்பள்ளி
ஆண்: 10,31,354
பெண்: 10,94,642
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 307
மொத்தம்: 21,26,303
பெரம்பலூர்
ஆண்: 2,71,634
பெண்: 2,83,466
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 31
மொத்தம்: 5,55,131
கடலூர்
ஆண்: 9,91,527
பெண்: 10,23,976
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 293
மொத்தம்: 20,15,796
நாகப்பட்டினம்
ஆண்: 2,59,620
பெண்: 2,68,298
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 29
மொத்தம்: 5,27,947
திருவாரூர்
ஆண்: 4,80,679
பெண்: 4,98,919
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 54
மொத்தம்: 9,79,652
தஞ்சாவூர்
ஆண்: 9,47,278
பெண்: 10,04,012
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 155
மொத்தம்: 19,51,445
புதுக்கோட்டை
ஆண்: 6,41,276
பெண்: 6,57,562
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 69
மொத்தம்: 12,98,907
சிவகங்கை
ஆண்: 5,44,035
பெண்: 5,66,526
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 38
மொத்தம்: 11,10,599
மதுரை
ஆண்: 12,08,651
பெண்: 12,58,051
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 252
மொத்தம்: 24,66,954
தேனி
ஆண்: 5,02,311
பெண்: 5,30,887
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 175
மொத்தம்: 10,33,373
விருதுநகர்
ஆண்: 7,28,539
பெண்: 7,68,632
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 246
மொத்தம்: 14,97,417
ராமநாதபுரம்
ஆண்: 5,56,321
பெண்: 5,66,653
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 55
மொத்தம்: 11,23,029
தூத்துக்குடி
ஆண்: 6,71,742
பெண்: 7,04,689
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 193
மொத்தம்: 13,76,624
திருநெல்வேலி
ஆண்: 6,11,601
பெண்: 6,41,518
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 145
மொத்தம்: 12,53,264
கன்னியாகுமரி
ஆண்: 7,51,016
பெண்: 7,59,390
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 144
மொத்தம்: 15,10,550
அரியலூர்
ஆண்: 2,59,234
பெண்: 2,63,692
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 28
மொத்தம்: 5,22,954
திருப்பூர்
ஆண்: 9,44,178
பெண்: 10,10,853
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 252
மொத்தம்: 19,55,283
கள்ளக்குறிச்சி
ஆண்: 5,52,101
பெண்: 5,57,600
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 210
மொத்தம்: 11,09,911
தென்காசி
ஆண்: 6,18,063
பெண்: 6,46,180
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 168
மொத்தம்: 12,64,411
செங்கல்பட்டு
ஆண்: 11,04,511
பெண்: 11,55,144
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 381
மொத்தம்: 22,60,036
திருப்பத்தூர்
ஆண்: 4,49,464
பெண்: 4,61,996
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 139
மொத்தம்: 9,11,599
ராணிப்பேட்டை
ஆண்: 4,61,213
பெண்: 4,83,377
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 111
மொத்தம்: 9,44,701
மயிலாடுதுறை
ஆண்: 3,60,493
பெண்: 3,68,676
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 47
மொத்தம்: 7,29,216
மொத்த வாக்காளர்கள்
ஆண் – 2,77,38,925
பெண் – 2,89,60,838
மூன்றாம் பாலினத்தவர் – 7,617
மொத்த வாக்காளர்கள் – 5,67,07,380