தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை வாக்காளர்கள்? முழு விவரம்

தமிழகத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை அர்ச்சனா பட்நாயக் இன்று வெளியிட்டார்.
சென்னை,

தமிழகத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இன்று மதியம் வெளியிட்டார். அதன்படி, தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை வாக்காளர்கள் உள்ளனர் என்பதை இங்கு காண்போம். மாவட்ட வாரியாக அதன் விவரம் வருமாறு:-

திருவள்ளூர்

ஆண்: 15,54,710

பெண்: 16,12,090

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 613

மொத்தம்: 31,57,413

சென்னை

ஆண்: 13,65,763

பெண்: 14,64,344

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 829

மொத்தம்: 28,30,936

காஞ்சிபுரம்

ஆண்: 5,78,080

பெண்: 6,13,917

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 197

மொத்தம்: 11,92,194

வேலூர்

ஆண்: 5,49,654

பெண்: 5,83,769

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 164

மொத்தம்: 11,33,587

கிருஷ்ணகிரி

ஆண்: 7,76,318

பெண்: 7,77,458

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 264

மொத்தம்: 15,54,040

தர்மபுரி

ஆண்: 6,24,647

பெண்: 6,15,311

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 150

மொத்தம்: 12,40,108

திருவண்ணாமலை

ஆண்: 9,43,727

பெண்: 9,75,277

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 155

மொத்தம்: 19,19,159

விழுப்புரம்

ஆண்: 7,83,288

பெண்: 8,03,154

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 211

மொத்தம்: 15,86,653

சேலம்

ஆண்: 13,70,962

பெண்: 13,84,548

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 320

மொத்தம்: 27,55,830

நாமக்கல்

ஆண்: 6,35,299

பெண்: 6,75,452

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 200

மொத்தம்: 13,10,951

ஈரோடு

ஆண்: 8,38,466

பெண்: 9,01,574

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 182

மொத்தம்: 17,40,222

நீலகிரி

ஆண்: 2,61,317

பெண்: 2,85,791

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 25

மொத்தம்: 5,47,133

கோயம்புத்தூர்

ஆண்: 13,00,889

பெண்: 13,95,396

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 528

மொத்தம்: 26,96,813

திண்டுக்கல்

ஆண்: 8,12,937

பெண்: 8,58,964

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 174

மொத்தம்: 16,72,075

கரூர்

ஆண்: 4,06,027

பெண்: 4,39,054

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 83

மொத்தம்: 8,45,164

திருச்சிராப்பள்ளி

ஆண்: 10,31,354

பெண்: 10,94,642

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 307

மொத்தம்: 21,26,303

பெரம்பலூர்

ஆண்: 2,71,634

பெண்: 2,83,466

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 31

மொத்தம்: 5,55,131

கடலூர்

ஆண்: 9,91,527

பெண்: 10,23,976

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 293

மொத்தம்: 20,15,796

நாகப்பட்டினம்

ஆண்: 2,59,620

பெண்: 2,68,298

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 29

மொத்தம்: 5,27,947

திருவாரூர்

ஆண்: 4,80,679

பெண்: 4,98,919

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 54

மொத்தம்: 9,79,652

தஞ்சாவூர்

ஆண்: 9,47,278

பெண்: 10,04,012

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 155

மொத்தம்: 19,51,445

புதுக்கோட்டை

ஆண்: 6,41,276

பெண்: 6,57,562

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 69

மொத்தம்: 12,98,907

சிவகங்கை

ஆண்: 5,44,035

பெண்: 5,66,526

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 38

மொத்தம்: 11,10,599

மதுரை

ஆண்: 12,08,651

பெண்: 12,58,051

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 252

மொத்தம்: 24,66,954

தேனி

ஆண்: 5,02,311

பெண்: 5,30,887

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 175

மொத்தம்: 10,33,373

விருதுநகர்

ஆண்: 7,28,539

பெண்: 7,68,632

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 246

மொத்தம்: 14,97,417

ராமநாதபுரம்

ஆண்: 5,56,321

பெண்: 5,66,653

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 55

மொத்தம்: 11,23,029

தூத்துக்குடி

ஆண்: 6,71,742

பெண்: 7,04,689

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 193

மொத்தம்: 13,76,624

திருநெல்வேலி

ஆண்: 6,11,601

பெண்: 6,41,518

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 145

மொத்தம்: 12,53,264

கன்னியாகுமரி

ஆண்: 7,51,016

பெண்: 7,59,390

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 144

மொத்தம்: 15,10,550

அரியலூர்

ஆண்: 2,59,234

பெண்: 2,63,692

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 28

மொத்தம்: 5,22,954

திருப்பூர்

ஆண்: 9,44,178

பெண்: 10,10,853

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 252

மொத்தம்: 19,55,283

கள்ளக்குறிச்சி

ஆண்: 5,52,101

பெண்: 5,57,600

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 210

மொத்தம்: 11,09,911

தென்காசி

ஆண்: 6,18,063

பெண்: 6,46,180

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 168

மொத்தம்: 12,64,411

செங்கல்பட்டு

ஆண்: 11,04,511

பெண்: 11,55,144

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 381

மொத்தம்: 22,60,036

திருப்பத்தூர்

ஆண்: 4,49,464

பெண்: 4,61,996

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 139

மொத்தம்: 9,11,599

ராணிப்பேட்டை

ஆண்: 4,61,213

பெண்: 4,83,377

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 111

மொத்தம்: 9,44,701

மயிலாடுதுறை

ஆண்: 3,60,493

பெண்: 3,68,676

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 47

மொத்தம்: 7,29,216

மொத்த வாக்காளர்கள்

ஆண் – 2,77,38,925

பெண் – 2,89,60,838

மூன்றாம் பாலினத்தவர் – 7,617

மொத்த வாக்காளர்கள் – 5,67,07,380

