11 மணி நிலவரப்படி மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள் எவ்வளவு...?

சென்னை,
நடைபெற்று வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் மொத்தம் 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தேர்தலுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 75 ஆயிரத்து 64 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இன்று காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கி உள்ளநிலையில், மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் காலை 11 மணி நிலவரப்படி 37.56 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இதுவரை 2,15,40,712 வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. முன்னதாக 2021-ம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் 11 மணி நிலவரப்படி 26.29 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 11 மணி நிலவரப்படி மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள் விவரம் வெளியாகியுள்ளது.
டாப் 5 மாவட்டங்கள்:-
திருப்பூர்: 42.45%,
நாமக்கல்: 41.41%
ஈரோடு: 41.00%
சேலம்: 40.56%
கரூர்: 39.70%