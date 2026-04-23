சென்னையில் காலை 9 மணி வரை பதிவான வாக்குகள் எவ்வளவு...? - முழு விவரம்

சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது
தமிழக சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணியளவில் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், திரை பிரபலங்கள், பொதுமக்கள் என பலரும் தங்கள் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஜனநாயக கடமையை ஆற்றி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், காலை 9 மணி நிலவரப்படி தமிழகம் முழுவதும் 17.69 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இது கடந்த (2021) சட்டமன்ற தேர்தலைவிட 3.89 சதவீதம் அதிகம் ஆகும். சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் வெளியாகியுள்ளது.

வாக்குகள் விவரம்:-

விருகம்பாக்கம் - 18.85%

தியாகராயநகர் - 18.75%

வேளச்சேரி - 18.12%

கொளத்தூர் - 17.51%

அண்ணா நகர் - 17.06%

வில்லிவாக்கம் - 17.02%

பெரம்பூர் - 16.96%

ஆயிரம் விளக்கு - 16.66%

ஆர்.கே.நகர் -16.32%

சைதாப்பேட்டை -16.05%

எழும்பூர் -15.64%

சேப்பாக்கம் -15.70%

துறைமுகம் -15.01%

மயிலாப்பூர் -14.51%

ராயபுரம் -14.39%

திருவிக நகர் -14.38%

சென்னை
