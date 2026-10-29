ஊட்டியில் 400 கிலோ எடையில் பிரமாண்ட கிறிஸ்துமஸ் கேக் கலவை தயாரிப்பு!

ஊட்டி,
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஊட்டியில் 400 கிலோ எடையிலான பிரமாண்ட பிளம் கேக் தயாரிப்பதற்கான கலவை தயாரிக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது.
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை உலகம் முழுவதும் டிசம்பர் மாதம் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி, சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையால் எப்போதும் களைகட்டும் ஊட்டியில், பண்டிகைக்கான முன்னேற்பாடுகள் தொடங்கியுள்ளன. கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றான பிளம் கேக் தயாரிப்பதற்கான பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.
பிளம் கேக் தயாரிப்பில் உலர் பழங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. அந்த வகையில், முந்திரி, உலர் திராட்சை, பிஸ்தா, பாதாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களைக் கொண்டு 400 கிலோ எடையிலான பிரமாண்ட கேக் தயாரிப்பதற்கான கலவை தயார் செய்யப்படுகிறது.
இந்தக் கலவை தயாரிக்கும் பணியில் பல்வேறு வகையான உலர் பழங்களுடன் உயர் ரக மதுபானங்களும் சேர்க்கப்படுகின்றன. கேக் தயாரிப்புக்கான மூலப்பொருட்கள் ஒன்றாகக் கலக்கப்பட்டு, அடுத்தகட்ட தயாரிப்புப் பணிகளுக்காகத் தயார் செய்யப்படுகின்றன.
ஊட்டிக்கு சுற்றுலா வந்துள்ள வெளிநாட்டுப் பயணிகள், பிரமாண்ட கிறிஸ்துமஸ் கேக் தயாரிப்பதற்கான கலவை தயாரிக்கும் நிகழ்ச்சியைக் கண்டு ரசித்தனர். மேலும், அவர்கள் ஆர்வத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை வரவேற்கும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி, சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வித்தியாசமான அனுபவத்தை அளித்தது. பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு ஊட்டியில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்களுக்கான உற்சாகம் அதிகரித்து வருகிறது.