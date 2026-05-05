தமிழக செய்திகள்

கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க விஜய் அழைப்பு விடுத்தால் ஆலோசித்து முடிவு: கம்யூனிஸ்டு கட்சிகள் தகவல்

மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவை.
Published on

சென்னை,

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் ஒரே கட்டமாக கடந்த 23-ந்தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி நேற்று நடந்தது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. அதன் முடிவுகள் வரத் தொடங்கியதும், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக வாக்குகளை பெற்று முன்னிலையில் இருந்து வந்தது.

இறுதியாக தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவை. ஆனால் த.வெ.க.வுக்கு, அந்த அளவுக்கு பெரும்பான்மை இல்லை.

இருந்தாலும் விஜய் ஆட்சியை அமைக்க கவர்னரிடம் உரிமை கோருவார் என்று தெரிகிறது. கவர்னரும் அதற்கு அனுமதி அளிப்பார். அதனால் விஜய் முதல்-அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்பு சட்டசபையை குறிப்பிட்ட தினங்களுக்குள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.

த.வெ.க. பெரும்பான்மைக்கு கூடுதலாக 12 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. எனவே தி.மு.க. கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்டு கட்சிகள், தே.மு.தி.க. மற்றும் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் உள்ள பா.ம.க. ஆகியோர் விஜய்க்கு ஆதரவு அளிப்பார்கள் என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க இதுவரை தவெகவிடம் இருந்து எந்த அழைப்பும் வரவில்லை; தவெக அழைத்தால் மாநில செயற்குழு, மாநில நிர்வாகக் குழுவை கூட்டி ஆதரவு அளிக்கலாமா? இல்லையா? என்பது பற்றி ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்று கம்யூனிஸ்டு கட்சிகளான (சிபிஎம், சிபிஐ) தெரிவித்துள்ளன. சட்டசபை தேர்தலில் சிபிஎம், சிபிஐ தலா ஒரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இதைபோல தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தனிப்பெரும் கட்சியான தவெக அறுதிப் பெரும்பான்மை பெறாத நிலையில் பிற கட்சிகளின் ஆதரவை நாடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

