திருப்பதி கோவிலில் 8 நாட்களில் 5.76 லட்சம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்; ரூ.28.94 கோடி காணிக்கை வசூல்

திருப்பதி
திருப்பதி கோவிலில் 8 நாட்களில் 5.76 லட்சம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ததுடன், ரூ.28.94 கோடி காணிக்கை வசூல் செய்யப்பட்டு உள்ளது.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா, கடந்த 15-ந்தேதி தொடங்கி விமரிசையாக நடைபெற்றது. தினமும் காலை மற்றும் இரவில் வாகன சேவை நடைபெற்றது. அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் மலையப்ப சுவாமி எழுந்தருளி நான்கு மாட வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். விழாவின் சிகர நிகழ்வான கருட சேவை 5-வது நாளில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று பகவானை வழிபட்டனர்.
விழாவின் 6-ம் நாளில் அனுமந்த வாகன சேவை, தங்கத்தேரோட்டம் மற்றும் கஜ வாகன சேவை நடைபெற்றது. ஏழாம் நாள் சூரிய பிரபை மற்றும் சந்திர பிரபை வாகன சேவை நடைபெற்றது. 8-ம் நாளான நேற்று காலை ரதோற்சவம் (பெரிய தேரோட்டம்), அஸ்வ வாகன சேவை (குதிரை வாகனம்) நடைபெற்றது.
பிரம்மோற்சவத்தின் நிறைவு நிகழ்வான சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரி வெகு விமரிசையாக இன்று நடைபெற்றது. திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் கடந்த 8 நாட்களாக நடந்த வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தில் ரூ.28.94 கோடியை காணிக்கையாக செலுத்தி, சுமார் 5.76 லட்சம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர்.
இந்த நிகழ்வின்போது மட்டும் 33 லட்சம் லட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன என்று திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெரிவித்து உள்ளது.