தமிழக செய்திகள்

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு

பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு 6 ஆயிரம் கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
Published on

மேட்டூர்,

மேட்டூர் அணைக்கு கடந்த சில வாரங்களாக வினாடிக்கு ஆயிரம் கனஅடிக்கு கீழ் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று மாலையில் அணைக்கு நீர்வரத்து திடீரென 4 ஆயிரத்து 738 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. தமிழக காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த மழையின் காரணமாக இந்த நீர்வரத்து அதிகரித்து இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.

அணையில் இருந்து பாசன தேவைக்காக வினாடிக்கு 8 ஆயிரம் கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று மாலை அணையில் இருந்து நீர் திறப்பு வினாடிக்கு 6 ஆயிரம் கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அணைக்கு நீர்வரத்தை விட தண் ணீர் திறக்கும் அளவு கூடுதலாக இருப்பதால் அணை நீர்மட்டம் தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே வருகிறது. நேற்று மாலை நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் 55.31 அடியாக குறைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேட்டூர் அணை
Mettur dam
நீர்வரத்து
Water inflow
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com