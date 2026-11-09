பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு - விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

ஈரோடு,
ஈரோடு மாவட்ட மக்களின் முக்கிய குடிநீர் மற்றும் விவசாய நீராதாரமாக விளங்கும் பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே அமைந்துள்ள பவானிசாகர் அணை, கீழ்பவானி பாசனப் பகுதிகளின் முக்கிய நீராதாரமாக திகழ்கிறது. இந்த அணையின் மூலம் ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. மேலும் பல்வேறு பகுதிகளின் குடிநீர் தேவையும் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. வினாடிக்கு 5,203 கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து தற்போது 6,029 கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக அணையின் நீர்மட்டமும் படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது.
அணையின் நீர்மட்டம் 76.80 அடியாக இருந்த நிலையில், தற்போது 77.32 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பு 14.3 டி.எம்.சி.யாக உள்ளது.
அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து நீர்மட்டமும் உயர்ந்து வருவது பாசனத்தை நம்பியுள்ள விவசாயிகளுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகரித்தால் அணையின் நீர் இருப்பு மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளது.