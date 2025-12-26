உச்சகட்டத்தை எட்டிய உட்கட்சி மோதல்: பாமகவில் இருந்து ஜி.கே.மணியை நீக்கி அன்புமணி அதிரடி
பாமகவில் இருந்து ஜி.கே.மணியை நீக்கி அன்புமணி தரப்பு அதிரடி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
சென்னை,
பாமக நிறுவனர் ராமதாசுக்கும், அவரின் மகனும், தலைவருமான அன்புமணி ராமதாசுக்கும் இடையே மோதல் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. அன்புமணியையும் அவரது ஆதரவாளர்களையும் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கும் நடவடிக்கைகளை ராமதாஸ் எடுத்து வரும் வேளையில் அதற்கு எதிர் நடவடிக்கைகளை அன்புமணி தரப்பு எடுத்து வருகிறது. கட்சியை இருவரும் சொந்தம் கொண்டாடி வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக வழக்கு, கோர்ட்டில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், பாமகவில் இருந்து ஜி.கே.மணியை நீக்கி அன்புமணி தரப்பு அதிரடி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அன்புமணி ராமதாஸ் தரப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்;
”பாட்டாளி மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த பென்னாகரம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜி.கே.மணி தொடர்ந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நலனுக்கும், கட்சித் தலைமைக்கும் எதிராக செயல்பட்டு வருவதால், அதற்காக கட்சியின் அமைப்பு விதி 30-இன்படி அடிப்படை உறுப்பினரில் இருந்து அவரை ஏன் நீக்கக்கூடாது? என்பது குறித்து ஒரு வாரத்திற்குள் விளக்கம் அளிக்கும்படி அவருக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழுவால் கடந்த 18.12.2025&ஆம் நாள் அறிவிக்கை அனுப்பப்பட்டிருந்தது.
அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட காலக்கெடு நேற்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில், ஜி.கே.மணியிடம் இருந்து எந்த விளக்கமும் வரவில்லை. அதைத் தொடர்ந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு சென்னையில் கூடி இது குறித்து விவாதித்தது. கட்சி விரோத செயல்பாடுகள் குறித்து ஜி.கே.மணி எந்த விளக்கமும் அளிக்காத நிலையில், கட்சியின் அமைப்பு விதி 30-இன்படி அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து அவரை நீக்கலாம் என்று கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாசுக்கு ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு பரிந்துரைத்தது. அதை ஏற்று ஜி.கே.மணி அவர்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து இன்று (26.12.2025) வெள்ளிக்கிழமை முதல் நீக்கப்படுவதாக கட்சித் தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி இராமதாஸ் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஜி.கே.மணி அவர்களுடன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் எந்த தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.”
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.