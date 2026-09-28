ஆற்று மணல் குவாரிகள் விவகாரம்: நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் சொல்வது என்ன?

சென்னை:
‘தமிழகத்தில், நீர்வளத்துறையின் மவுனம் காரணமாக, இப்போதைக்கு ஆற்று மணல் குவாரிகள் திறக்கப்படவில்லை’ என, கனிம வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தமிழகத்தில் உள்ள ஆற்று மணல் குவாரிகள் நீர்வளத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இந்த குவாரிகளில் இருந்து மணல் எடுக்கப்பட்டு, யார்டுகளில் லாரிகளுக்கு வழங்கும் பணி ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.இந்த நிலையில், மணல் அள்ளும் ஒப்பந்ததாரர்கள் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டதாக அமலாக்கத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. இதன் காரணமாக, 13 இடங்களில் செயல்பட்டு வந்த மணல் குவாரிகள் மூடப்பட்டன.
இதையடுத்து, 30 இடங்களில் குவாரிகளை திறப்பதற்கு கடந்த தி.மு.க. ஆட்சியில் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறப்பட்டது. எனினும், ஒப்பந்ததாரரை இறுதி செய்வதில் ஏற்பட்ட பிரச்சினை காரணமாக, ஆட்சி முடியும்வரை மணல் குவாரிகள் திறக்கப்படவில்லை.ஆட்சி மாற்றத்துக்குப் பிறகு, நியாயமான முறையில் குவாரிகளை திறந்து மணல் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், 4 மாதங்களைக் கடந்தும் குவாரிகள் திறக்கப்படவில்லை.இந்த நிலையில், மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் கனிம வளத்துறை அமைச்சர் பிரபுவை சந்தித்து தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். அப்போது, மணல் குவாரிகளை திறக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
இருப்பினும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.ஆனால், இது குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, உரிய முறையில் எந்த பதிலும் அளிக்காமல் மவுனம் காப்பதால், எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என்கிறார்கள்.