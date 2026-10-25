2029-க்குள் இந்தியாவில் 4 ஏவுதளங்கள் செயல்பாட்டில் இருக்கும் - இஸ்ரோ தலைவர்

சென்னை,
இந்தியாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சிப் பணிகளை அடுத்தகட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், 2029-ம் ஆண்டுக்குள் 4 ஏவுதளங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் 2,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் சிறிய செயற்கைக்கோள் ஏவுகலன் (SSLV) வளாகம் அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
சென்னையில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்ற அவர், இந்தியாவின் விண்வெளித் திட்டங்களின் எதிர்காலம், தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு, ககன்யான் மற்றும் சந்திரயான் திட்டங்கள் குறித்து பேசினார்.
இந்தியாவின் விண்வெளி செயல்பாடுகள் வரும் ஆண்டுகளில் கணிசமாக விரிவடைய உள்ளன. இதன் ஒரு பகுதியாக, 2029-ம் ஆண்டுக்குள் 4 ஏவுதளங்கள் செயல்பாட்டில் இருக்கும் என்று நாராயணன் தெரிவித்தார்.
உலகம் முழுவதும் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான தேவை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்தியாவின் ஏவுதல் திறனை மேம்படுத்துவதும் வணிக ரீதியான விண்வெளிச் செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துவதும் முக்கிய நோக்கங்களாக உள்ளன.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் 2,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் சிறிய செயற்கைக்கோள் ஏவுகலன்களுக்கான (SSLV) பிரத்யேக வளாகம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
இந்த வளாகத்தில் செயற்கைக்கோள்களை ஒருங்கிணைக்கும் கட்டிடங்கள், ஏவுதளங்கள், ரெயில் பாதை அமைப்புகள், தொலைஅளவியல் வசதிகள், கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் உள்ளிட்ட முக்கிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இடம்பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகளாவிய செயற்கைக்கோள் ஏவுதல் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதில் இந்த விண்வெளி மையம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விண்வெளித் துறையில் தனியார் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவது குறித்து விளக்கிய நாராயணன், இஸ்ரோ தனியார்மயமாக்கப்படாது என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
அதே நேரத்தில், உள்நாட்டிலும் சர்வதேச அளவிலும் ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்த வேண்டிய தேவை அதிகரித்து வருவதால், தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இதற்காக, விண்வெளித் துறையில் செயல்படும் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இஸ்ரோ தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்கும். இதன் மூலம் தொழில்நுட்ப அறிவு பகிரப்பட்டு, பொருளாதார வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கப்படுவதுடன், உயர்தர தொழில்நுட்பத் துறையில் ஆயிரக்கணக்கான வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
இந்தியாவைச் சேர்ந்த விண்வெளி வீரர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் நாராயணன் பேசினார்.
அடுத்த 2 மாதங்களுக்குள் ககன்யான் திட்டத்தின் முதல் ஆளில்லா சோதனை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். இதைத் தொடர்ந்து, விண்வெளி வீரர்களை அனுப்புவதற்கு முன்பாக மேலும் 2 ஆளில்லா சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கூறினார்.
ககன்யான் திட்டத்துக்காக இதுவரை சுமார் 8,000 தரைநிலைச் சோதனைகள் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இஸ்ரோ தலைவர் கூறினார்.
மேலும், விண்வெளி வீரர்களாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள 4 பேர் தற்போது சிறப்புப் பயிற்சிகளைப் பெற்று வருகின்றனர். மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் திட்டத்தின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு சோதனைகளும் பயிற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்தியாவின் எதிர்கால விண்வெளித் திட்டங்கள் குறித்துப் பேசிய நாராயணன், ஜப்பான் விண்வெளி நிறுவனத்துடன் இணைந்து சந்திரயான்-5 திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான திட்டங்களையும் வெளியிட்டார்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 350 கிலோ எடை கொண்ட ரோவர் நிலவில் தரையிறங்கி, அங்கு 100 நாட்கள் மேற்பரப்பு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட உள்ளது.
இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இணைந்து மேற்கொள்ளவுள்ள இந்த நிலவு ஆய்வுத் திட்டம், எதிர்கால விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.