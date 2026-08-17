“வளமான பயணமாக அமைந்தது” - வானதி சீனிவாசன் நெகிழ்ச்சி

சென்னை,
கடந்த ஆண்டுகள் உண்மையிலேயே ஒரு வளமான பயணமாக அமைந்தது என்று வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
பாஜக மகளிர் அணியின் தேசியத் தலைவர் பொறுப்பை கடந்த காலத்தில், என்னிடம் ஒப்படைத்ததற்காக, கட்சிக்கும் நமது மூத்த தலைமைக்கும் நான் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடந்த ஆண்டுகள் உண்மையிலேயே ஒரு வளமான பயணமாக அமைந்தன. நாடு முழுவதும் உள்ள பெண் தொண்டர்களுடன் தொடர்புகொண்டு, அவர்களின் பன்முகக் கலாச்சாரங்கள், மரபுகள் மற்றும் வாழ்க்கைப் பயணங்களைப் புரிந்துகொண்டு, அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியது, ஒரு நபராக என்னை வடிவமைத்து, எண்ணற்ற பாடங்களையும் நினைவுகளையும் எனக்கு அளித்துள்ளது.
நமது பெண் சக்தியைக் கண்டு நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் அவர்களின் உறுதி, தைரியம் மற்றும் சாதனைகள். பல பெண்கள் தடைகளைத் தகர்த்து, உயரப் பறப்பதைப் பார்ப்பது ஆழ்ந்த உத்வேகம் அளிக்கிறது. மத்திய தலைமைக்கும் ஒவ்வொரு தொண்டருக்கும் அவர்களின் நம்பிக்கை, வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆதரவிற்காக எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். புதிய அணிக்கு மாபெரும் வெற்றியும், நிறைவான பயணமும் அமைய வாழ்த்துகிறேன். இந்த அமைப்பை இன்னும் பெரிய உயரங்களுக்குக் கொண்டு செல்லட்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.