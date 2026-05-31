தமிழக செய்திகள்

கன்னியாகுமரி: தண்ணீர் வாளிக்குள் விழுந்து 1 வயது குழந்தை பலி

கன்னியாகுமரியில் ஒரு வீட்டில் தாய் தனது குழந்தைக்கு உணவளித்த பின்பு, பாத்திரங்களை கழுவச் சென்றுவிட்டு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது குழந்தையைக் காணவில்லை.
கன்னியாகுமரி,

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கடியபட்டணத்தைச் சேர்ந்த மீனவர் சுரேன்-வின்சி தம்பதியின் 1 வயது பெண் குழந்தை ஹெலைனா. சம்பவத்தன்று வீட்டில் தாய் வின்சி குழந்தைக்கு உணவளித்துவிட்டு, பாத்திரங்களை கழுவச் சென்றுள்ளார்.

திரும்பி வந்து பார்த்தபோது குழந்தையைக் காணவில்லை. தேடிப் பார்த்ததில், குளியலறை வாளி தண்ணீரில் குழந்தை தலைகீழாக விழுந்து கிடந்தது தெரிந்தது.

குழந்தை உயிரிழப்பு:

அதிர்ச்சியடைந்த தாய் குழந்தையை மீட்டு தனியார் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்தும் பலனின்றி குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.

