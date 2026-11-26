கன்னியாகுமரி,
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டி அருகே வாழைத்தோப்பில் விரிக்கப்பட்டிருந்த வலையில் சிக்கி உயிருக்குப் போராடிய 10 அடி நீள மலைப்பாம்பை அப்பகுதி இளைஞர்கள் லாவகமாக மீட்டு வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டி பகுதியிலுள்ள வாழைத்தோப்பு ஒன்றில் பயிர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக வலை விரிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், நேற்று (புதன்கிழமை) இரையத் தேடி வந்த சுமார் 10 அடி நீளமுள்ள ராட்சத மலைப்பாம்பு ஒன்று எதிர்பாராதவிதமாக அந்த வலையில் சிக்கிக்கொண்டது. வலையிலிருந்து வெளியேற முடியாமல் பாம்பு நீண்ட நேரமாக உயிருக்குப் போராடிக்கொண்டிருந்தது.
இதனைக் கண்ட அப்பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உடனடியாக செயல்பட்டனர். பாம்பிற்கு எவ்விதக் காயமும் ஏற்படாத வகையில், கத்தரிக்கோல் மற்றும் கத்திகளின் உதவியுடன் வலையை மிகக் கவனமாக வெட்டி மலைப்பாம்பை லாவகமாக மீட்டனர்.
பத்திரமாக மீட்கப்பட்ட அந்த மலைப்பாம்பு, பின்னர் தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதனைப் பெற்றுக்கொண்ட வனத்துறையினர், பாம்பிற்கு முதலுதவி அளித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் பாதுகாப்பாக விடுவித்தனர். இளைஞர்களின் இந்த துரிதமான மற்றும் மனிதாபிமான செயலுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.