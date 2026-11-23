திண்டுக்கல்,
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை பூ மார்க்கெட்டில் பூக்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், கோவில்கள் மற்றும் வீடுகளில் வழிபாடு செய்வதற்காக பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் அதிக அளவில் பூக்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர். இதனால், பிரசித்தி பெற்ற நிலக்கோட்டை மலர் சந்தைக்கு பூக்கள் வரத்து அதிகரித்திருந்த போதிலும், தேவை அதிகமாக இருந்ததால் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
இன்றைய நிலவரப்படி நிலக்கோட்டை சந்தையில் விற்பனையான முக்கிய பூக்களின் விலைகள் விவரம் பின்வருமாறு:-
• மல்லிகை: ரூ.2,600
• கனகாம்பரம்: ரூ.2,000
• முல்லை: ரூ.1,000
• பிச்சிப்பூ: ரூ.800
• ரோஜா: ரூ.400
• செவ்வந்தி: ரூ.400
கடந்த சில நாட்களாகக் குறைந்த விலைக்கு விற்பனையாகி வந்த பூக்கள், பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு நல்ல விலைக்கு விற்பனையாகின்றன. குறிப்பாக மல்லிகை மற்றும் கனகாம்பரம் ஆகியவை உச்சபட்ச விலையை எட்டியுள்ளதால், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பூ விவசாயிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.