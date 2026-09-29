உயிரை பணயம் வைத்து கடத்தல்காரர்களைப் பிடித்த காவலரை நேரில் அழைத்து முதல் -அமைச்சர் விஜய் பாராட்டு...!

சென்னை,
தனது உயிரை பணயம் வைத்து குட்கா கடத்தல்காரர்களை பிடித்த காவலரை நேரில் அழைத்து முதல் - அமைச்சர் விஜய் பாராட்டினார்.
கோவை மாவட்டம், விளாங்குறிச்சி பகுதியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டபோது ஒரு கார் நிற்காமல் சென்றது. அந்த காரின் மேற்கூரை மீது கோவில்பாளையம் காவல் நிலையத்தின் தலைமை காவலர் வேல்முருகன் ஏறிக்கொண்டார். காரின் மேற்கூரையில் காவலர் இருப்பது தெரிந்தும் கடத்தல் காரர்கள் விளாங்குறிச்சியில் இருந்து அவிநாசி சுமார் 40 கி.மீ வரை காரை ஓட்டிச் சென்றனர்.
பின்னர் அந்த காரை மடக்கிப்பிடித்த காவலர்கள் காரிலிருந்து சுமார் 233 கிலோ குட்காவை பறிமுதல் செய்தனர். அதிலிருந்த 3 பேரையும் கைது செய்தனர். இந்த சம்பவத்தில் உயிரை பணயம் வைத்து திருடர்களை பிடித்த கோவில்பாளையம் காவல் நிலைய தலைமை காவலர் வேல்முருகனை முதல் - அமைச்சர் விஜய் இன்று நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.