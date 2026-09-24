தமிழக செய்திகள்

குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழா ஏற்பாடுகள், சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு: கலெக்டர் தலைமையில் ஆலோசனை

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக கனிம வளங்கள் கடத்தப்படுவதை தடுக்க எல்லை சாவடிகளில் சோதனைகளை அதிகப்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழா ஏற்பாடுகள், சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு: கலெக்டர் தலைமையில் ஆலோசனை.
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தூத்துக்குடி,

தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழா ஏற்பாடுகள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு குறித்து கலெக்டர் விஷு மகாஜன் தலைமையில் ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

ஆலோசனைக் கூட்டம்

தூத்துக்குடி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் தசரா திருவிழா ஏற்பாடுகள், சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு, சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் கள்ளச்சாராயத் தடுப்பு குறித்த ஒருங்கிணைப்புக் குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட கலெக்டர் விஷு மகாஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட எஸ்.பி. சிவபிரசாத் முன்னிலை வகித்தார்.

குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழா ஏற்பாடுகள்

இந்த கூட்டத்தில் குலசேகரப்பட்டினம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், போக்குவரத்து சீரமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.

சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பதுடன், விபத்துகளை தவிர்க்க சாலை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது. போதைப்பொருட்கள் புழக்கம் மற்றும் கள்ளச்சாராய விற்பனையை முற்றிலும் தடுக்கும் வகையில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த காவல் துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.

கனிம வளங்கள் கடத்தலை தடுக்க நடவடிக்கை

மாவட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக கனிம வளங்கள் கடத்தப்படுவதை தடுக்க எல்லை சாவடிகளில் சோதனைகளை அதிகப்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் காவல்துறை, வருவாய்த்துறை, கனிம வளத்துறை மற்றும் பல்வேறு அரசு துறைகளின் உயர் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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Daily Thanthi
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