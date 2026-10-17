ரூ.500 நோட்டுகளால் ஆன மாலை அணிவிக்க முயன்ற தொண்டர்... திருப்பிக் கொடுத்த எல்.முருகன்!

சென்னை,
மத்திய இணை மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு சென்னை திரும்பிய எல்.முருகனுக்கு, விமான நிலையத்தில் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அப்போது, தொண்டர் ஒருவர் ரூ.500 நோட்டுகளால் ஆன மாலையை அணிவிக்க முயன்றபோது, அதனை ஏற்க மறுத்த எல்.முருகன், மாலையைத் திருப்பிக் கொடுத்த சம்பவம் கவனம் பெற்றது.
மத்திய இணை மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்த எல்.முருகன் சென்னை திரும்பினார். அவரை வரவேற்பதற்காக விமான நிலையத்தில் தொண்டர்கள் திரண்டிருந்தனர். அவர் விமான நிலையத்திற்கு வந்ததும், தொண்டர்கள் அவருக்கு வரவேற்பு அளித்தனர்.
இந்த வரவேற்பின்போது, தொண்டர் ஒருவர் ரூ.500 நோட்டுகளால் தயாரிக்கப்பட்ட மாலையை எல்.முருகனுக்கு அணிவிக்க முயன்றார். இதைக் கவனித்த எல்.முருகன், அந்த மாலையை அணிய மறுத்து, அதைத் தடுத்தார்.
தொடர்ந்து, அந்தத் தொண்டர் கொண்டு வந்திருந்த பையிலேயே பண மாலையை வைத்த எல்.முருகன், அதனை அவரிடமே திருப்பிக் கொடுத்து அனுப்பினார். விமான நிலைய வரவேற்பின்போது நடைபெற்ற இந்தச் சம்பவம் அங்கிருந்தவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.