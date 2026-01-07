பராமரிப்பு பணி: நாகர்கோவிலுக்கு பதிலாக கன்னியாகுமரியில் இருந்து ரெயில்கள் இயக்கம்

பராமரிப்பு பணி: நாகர்கோவிலுக்கு பதிலாக கன்னியாகுமரியில் இருந்து ரெயில்கள் இயக்கம்
தினத்தந்தி 7 Jan 2026 4:02 PM IST
நாகர்கோவிலில் இருந்து புறப்படும் ரெயில்கள் தற்காலிகமாக கன்னியாகுரியில் இருந்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரெயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை,

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிடுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

நாகர்கோவில் சந்திப்பில் பொறியியல் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் ரெயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மறு அறிவிப்பு வரும் வரை, நாகர்கோவில் சந்திப்புக்குப் பதிலாக கன்னியாகுமரி சந்திப்பு வரை ரெயில் சேவைகள் தற்காலிகமாகத் தொடங்கி/முடிவடையும். அதன் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

  1. தாம்பரத்தில் இருந்து நாகர்கோவில் செல்லும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்: 12667) வருகிற 8ம் தேதி முதல் தாம்பரத்தில் இருந்து நாகர்கோவிலில் முடிவடையாமல், கன்னியாகுமாரி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுமார்க்கத்தில், நாகர்கோவிலில் இருந்து தாம்பரம் செல்லும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்: 12668) வருகிற 9ம் தேதி முதல் நாகர்கோவிலுக்கு பதிலாக கன்னியாகுமரியில் இருந்து தாம்பரம் வரை இயக்கப்படும்
  2. சென்னை சென்டிரலில் இருந்து நாகர்கோவில் செல்லும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்:12689 )வருகிற 9ம் தேதி முதல் சென்டிரலில் இருந்து நாகர்கோவிலில் முடிவடையாமல், கன்னியாகுமாரி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுமார்க்கத்தில், நாகர்கோவிலில் இருந்து சென்னை சென்டிரல் செல்லும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்:12690 ) வருகிற 11ம் தேதி முதல் நாகர்கோவிலுக்கு பதிலாக கன்னியாகுமரியில் இருந்து தாம்பரம் வரை இயக்கப்படும்.
  3. தாம்பரம் இருந்து நாகர்கோவில் செல்லும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்:12657) வருகிற 11ம் தேதி முதல் தாம்பரத்தில் இருந்து நாகர்கோவிலில் முடிவடையாமல், கன்னியாகுமாரி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுமார்க்கத்தில், நாகர்கோவிலில் இருந்து தாம்பரம் செல்லும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்:12658 ) வருகிற 12ம் தேதி முதல் நாகர்கோவிலுக்கு பதிலாக கன்னியாகுமரியில் இருந்து தாம்பரம் வரை இயக்கப்படும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

