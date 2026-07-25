வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட நபருக்கு 7 ஆண்டு சிறை: கோர்ட் அதிரடி தீர்ப்பு

வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட நபருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து கோர்ட் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது.
திருவண்ணாமலை நகரில் வசித்து வரும் தனியார் பள்ளி பெண் ஆசிரியர் ஒருவர், பணி முடிந்து தனது வீட்டிற்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரை வழிமறித்த மர்ம நபர் ஒருவர், திடீரென மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியைக் காட்டி மிரட்டினார்.
மேலும், அவர் கழுத்தில் இருந்த 5 சவரன் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்துக் கொண்டு தப்பியோடினார். இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர் அளித்த புகாரின் பேரில், திருவண்ணாமலை நகர போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
போலீசாரின் தீவிர தேடுதல் வேட்டை மற்றும் அப்பகுதியில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளின் அடிப்படையில், வழிப்பறியில் ஈடுபட்டது திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த பிரேம்குமார் (வயது 35) என்பது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து போலீசார் அவரை அதிரடியாகக் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர். அவரிடமிருந்து திருடப்பட்ட தங்கச் சங்கிலியையும் பறிமுதல் செய்யதனர்.
இது தொடர்பான வழக்கு திருவண்ணாமலை கோர்ட்டில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கின் அனைத்து சாட்சியங்கள் மற்றும் ஆதாரங்கள் விசாரணை செய்யப்பட்டு, பிரேம்குமார் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டன.
இதனைத் தொடர்ந்து, வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட பிரேம்குமாருக்கு 7 ஆண்டுகள் கடுமையான சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதித்து நீதிபதி இன்று (சனிக்கிழமை) தீர்ப்பளித்தார். அந்த அதிரடி தீர்ப்பு அப்பகுதி மக்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றது.