மாரிதாஸ் கைது: திமுக அரசின் பாணியையே தவெக அரசும் பின்பற்றுகிறது - வானதி சீனிவாசன் கண்டனம்

சென்னை,
அண்மை காலமாக முதல்-அமைச்சர் விஜய், தவெக அமைச்சர்கள், தவெக எம்எல்ஏக்கள் ஆகியோர் மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து யூடியூபர் மாரிதாஸ் வீடியோ வெளியிட்டு வந்தார். அவர் ஏஐ மூலம் வீடியோக்களை வெளியிட்டு அவதூறு பரப்புவதாக தவெகவினர் குற்றம்சாட்டி வந்தனர். இதனிடையே மதுரையில் உள்ள மாரிதாசின் வீட்டில் வைத்து அவரை போலீசார் இன்று கைது செய்தனர்.
இந்த நிலையில் மாரிதாசின் கைதுக்கு பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
தமிழகத்தில் ரீல்ஸ் மாடல் ஆட்சி நடத்தி வரும் தவெக அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து விமர்சனங்களையும் குறைகளையும் சுட்டிக்காட்டிய யூடியூபர் மாரிதாஸ் மீது காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட கைது நடவடிக்கை கடும் கண்டனத்திற்குரியது.
ஜனநாயகத்தில் அரசின் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டுவது ஒவ்வொரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமையாகும். ஆனால் அந்த உரிமையை ஒடுக்குவதற்காக கைது நடவடிக்கைகளை ஆயுதமாக பயன்படுத்துவது கருத்து சுதந்திரத்திற்கு எதிரான செயல்.
கடந்த ஆட்சிக் காலத்திலும் அரசின் தவறுகளை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டியவர்களை கைது செய்து, சமூக ஊடக விமர்சகர்களை அச்சுறுத்திய திமுக அரசின் பாணியையே தற்போது தவெக அரசும் பின்பற்றுகிறது.
கருத்து சுதந்திரத்தையும் ஜனநாயக உரிமைகளையும் மதிக்காமல் விமர்சன குரல்களை ஒடுக்க முயல்வது எந்த அரசுக்கும் ஏற்றதல்ல. விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியது பதில்களால்.. கைது நடவடிக்கைகளால் அல்ல. இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.