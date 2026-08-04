நத்தம் அருகே தென்னை நார் குடோனில் பயங்கர தீ விபத்து

திண்டுக்கல்,
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் தென்னை நார் குடோனில் திடீரென பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே உள்ள உலுப்பகுடி பகுதியில் தனியார் தென்னை நார் குடோன் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. வழக்கம்போல் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) குடோனில் பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக ஒரு பகுதியில் புகை மூட்டம் ஏற்பட்டு திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது.
நார் கழிவுகள் அதிகம் இருந்ததால், மளமளவென தீ குடோன் முழுவதும் பரவி கொழுந்துவிட்டு எரியத் தொடங்கியது. இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த, தொழிலாளர்கள் அலறியடித்தபடி வெளியே ஓடி வந்தனர்.
இது குறித்து உடனடியாக நத்தம் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், தண்ணீரைப் பீய்ச்சியடித்து தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால் தீயைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. இருப்பினும், வீரர்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரம் கடுமையாகப் போராடி தீயை முழுமையாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அணைத்தனர்.
அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த விபத்தில் ஊழியர்கள் யாருக்கும் எந்தவித உயிர்ச்சேதமோ அல்லது காயமோ ஏற்படவில்லை. ஆனால், குடோனில் வைக்கப்பட்டிருந்த பெருமளவிலான தேங்காய் நார் கழிவுகள் மற்றும் அங்கிருந்த 2 எந்திரங்கள் தீயில் கருகின. சேதமதிப்பு சுமார் ரூ.10 லட்சம் இருக்கும் என தெரிகிறது.
இச்சம்பவம் குறித்து நத்தம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். மின் கசிவு காரணமாக இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டதா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா என்ற பல கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.