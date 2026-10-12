மின்வெட்டை சமாளிக்க நடவடிக்கை: தனியாரிடம் இருந்து ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.35-க்கு கொள்முதல்

சென்னை,
தமிழ்நாட்டில் நிலவி வரும் மின்வெட்டு பிரச்சினையை சமாளிக்கவும், தடையற்ற மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்யவும் தனியாரிடம் இருந்து ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை 35 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்ய மின்வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
கோடைக்காலம் மற்றும் தொழிற்சாலைகளின் கூடுதல் பயன்பாடு காரணமாக தமிழ்நாட்டில் மின்சாரத்திற்கான தேவை நாளுக்கு நாள் கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் ஏற்படும் மின் பற்றாக்குறையை சமாளிக்கவும், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு தடையின்றி மின்சாரம் வழங்கவும் மின்வாரியம் பல்வேறு கட்ட உத்திகளை கையாண்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, மின்தேவையை முழுமையாக சமாளிக்கும் பொருட்டு, வெளிச்சந்தையில் இருந்து 4,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை அவசரகால அடிப்படையில் கொள்முதல் செய்ய கடந்த வாரம் மின்வாரியம் சார்பில் டெண்டர் கோரப்பட்டது.
இந்த டெண்டரின் அடிப்படையில், தனியார் நிறுவனங்கள் ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை 31 ரூபாய் 99 காசுகள் முதல் 37 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்ய தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்து விண்ணப்பித்திருந்தன. இதனையடுத்து, மின்வாரிய அதிகாரிகள் தீவிர ஆலோசனை மேற்கொண்டு, இறுதியாக ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை 35 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யும் வகையில் டெண்டரை இறுதி செய்து ஒப்பந்தம் செய்துள்ளனர்.
மின்சார தேவையை ஈடுகட்ட வாரியம் எடுத்துள்ள இந்த துரித நடவடிக்கை காரணமாக, வரும் நாட்களில் மின்வெட்டு பிரச்சினை பெருமளவு குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.