பாரா ஆசிய விளையாட்டில் பதக்க வேட்டை: தமிழ்நாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து

சென்னை,
பாரா ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கங்கள் பெற்ற தமிழ்நாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் குறி இருப்பதாவது:-
ஜப்பானில் நடைபெற்ற 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்தியாவின் சார்பில் பங்கேற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பாரா விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் 3 தங்கம், 5 வெள்ளி, 7 வெண்கலம் என மொத்தம் 15 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளமைக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பாரா விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளின் இடையறாத பயிற்சி, தளராத மன உறுதி, இலக்கை அடைவதற்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் பல்வேறு சவால்களைக் கடந்து, பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ள ஒவ்வொரு வீரர், வீராங்கனையின் உழைப்பும், வெற்றியும் போற்றத்தக்கது. அவர்களின் சாதனைப் பயணம் தொடர்ந்திட வாழ்த்துகிறேன்.
அவ்வீரர், வீராங்கனைகளின் சாதனைகள், தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டுத் திறனையும், இளைஞர்களின் ஆற்றலையும் உலகறியச் செய்து, சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவின் பெருமையை மேலும் உயர்த்தியுள்ளது.
சாதனை புரிந்துள்ள வீரர், வீராங்கனைகளுக்கும், சாதிக்கத் துடிக்கும் இளம் தலைமுறையினருக்கும் என்றும் உறுதுணையாக இருந்து, அவர்களின் திறமைகள் மேலும் வளரவும், வெற்றிகள் பல குவிக்கவும் அனைத்து நிலையிலும் தமிழ்நாடு அரசு துணை நிற்கும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.