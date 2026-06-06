அம்மா உணவகத்தில் உணவு சாப்பிட்டு அமைச்சர் வன்னி அரசு ஆய்வு

விழுப்புரம்,
தமிழக அரசின் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, இன்று விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் உள்ள உழவர் சந்தைக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது அங்குள்ள விவசாயிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார். மேலும், அங்குள்ள கழிவறைக்கு சென்று அங்கு சுத்தமாக இல்லாத கழிவறையை உடனடியாக சுத்தம் செய்ய அதிகாரிகளுக்கு வன்னி அரசு உத்தரவிட்டார்.
இதன் பின்னர் அங்குள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு சென்ற அமைச்சர் வன்னி அரசு, நவதானியங்களால் செய்யப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது அவர் சாம்பாரில் காய்கறி ஏன் இல்லை? என அங்கு பணிபுரியும் பணியாளர்களிடம் கேட்டபோது, அவர்கள் காய்கறிகள் சரியாக வழங்கப்படுவதில்லை என்றும், ஜெயலலிதா ஆட்சியில்தான் காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தனர்.
அங்கிருந்த பொதுமக்கள் அம்மா உணவகம் அருகே இருக்கும் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும் என அமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்தனர். இதையடுத்து அமைச்சர் வன்னி அரசு உடனடியாக இது குறித்து மதுவிலக்கு துறை அமைச்சர் விக்னேஷிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து திண்டிவனம் மற்றும் மரக்காணம் பகுதிகளில் அமைச்சர் வன்னி அரசு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.