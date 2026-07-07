எம்.எஸ்.தோனிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

சென்னை,
தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் வலைதள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
கேப்டன் கூல் எம்.எஸ். தோனிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.
மைதானத்தில் இருந்தாலும், அதற்கு வெளியே இருந்தாலும் உங்கள் அமைதியான அணுகுமுறை, சிறந்த தலைமைத்துவம் மற்றும் காலத்தால் அழியாத கவர்ச்சி ஆகியவை கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு தொடர்ந்து உத்வேகம் அளித்து வருகின்றன. உங்களை மீண்டும் களத்தில் விளையாடக் காணும் எதிர்பார்ப்பு இன்றும் அதே ஆவலுடன் தொடர்கிறது.
நீங்கள் நல்ல உடல்நலம், மகிழ்ச்சி மற்றும் மேலும் பல ஆண்டுகள் வெற்றிகளுடன் வாழ மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.