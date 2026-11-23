சென்னை,
சென்னை அமைந்தகரை புல்லா அவென்யூ பகுதியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அதிரடியாக அகற்றியுள்ளனர்.
சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும், பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக நடந்து செல்லவும் சென்னை மாநகராட்சி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த (சனிக்கிழமை) இரவு போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாத நேரத்தில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வில் ஈடுபட்டு ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர்.
சென்னை அமைந்தகரை புல்லா அவென்யூ சாலையில், திரு.வி.க. பூங்கா முதல் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை வரை சுமார் 1.8 கி.மீ தூரத்திற்கு சாலையின் இருபுறமும் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டன. நடைபாதைகளை ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட சாலையோரக் கடைகள், தள்ளுவண்டிகள், விளம்பரப் பலகைகள் மற்றும் இரும்புக் கம்பங்கள் இயந்திரங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.
பாதசாரிகளின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும், நகரில் உள்ள நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை பாரபட்சமின்றி அகற்றவும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கடுமையான உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளது. இந்த உத்தரவின் அடிப்படையிலேயே மாநகராட்சி நிர்வாகம் தொடர் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
புல்லா அவென்யூவைத் தொடர்ந்து, சென்னையின் மற்ற முக்கிய வணிகப் பகுதிகளிலும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. அண்ணா நகர் 2-வது மற்றும் 6-வது அவென்யூ பகுதிகளில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு 10 மணி முதல் சனிக்கிழமை அதிகாலை 2 மணி வரை 25-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அகற்றப்பட்டன.
இதையடுத்து பழைய வண்ணாரப்பேட்டை எம்.சி. சாலையில் சனிக்கிழமை காலை 50-க்கும் மேற்பட்ட ஆக்கிரமிப்புக் கடைகள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன. ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்ட பகுதிகளில் மீண்டும் கடைகள் அமைக்கப்படுவதைத் தடுக்க தீவிர கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.